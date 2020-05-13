8 кілометрів від Вінниці. Серед дубів у лісі криється одна з найбільших загадок Другої світової війни. Там знаходилася східна ставка Адольфа Гітлера. Її почали будувати в 1941-му – одразу після окупації України. Нацисти дали цьому місцю романтичну назву – Айхенхайн.

Згодом ставку назвуть Вервольф, що в перекладі з німецької – озброєний вовк. Саме Вовк був партійним псевдонімом фюрера.

Ставка Гітлера Вервольф у Вінницькому лісі займала територію протяжністю у 2,5 км. На 24 гектарах розміщувалась 81 будівля, у тому числі особистий будинок Гітлера з персональним бомбосховищем, бункер для офіцерів, сауна, перукарня та навіть казино.

Чим же так привабила фюрера саме околиця Вінниці? Це місце, виявляється, було обране не просто так. Воно знаходилося далеко від лінії фронту. Але найголовніше – до війни там планувалася ставка головного суперника – Сталіна.

І найцікавіше – місце для Гітлера обирали не тільки воєначальники третього рейху. Тут не обійшлося й без містики. Перед будівництвом сюди приїхали екстрасенси й маги, обстежили територію, сказали, що територія має дуже сильну енергетику і ця енергетика мала б допомагати Гітлеру у війні.

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Поруч із штабом збудували навіть маленький аеродром. Броньований телефонний кабель тягнувся аж до Берліну. Для самого ж Гітлера створили суперкомфорт – каналізація, водогін, город, де вирощували овочі спеціально для фюрера. Був на території і басейн. Ходять легенди, що в ньому купалася Єва Браун.

До Вервольфу фюрер приїздив тричі. Жив по кілька місяців. Саме під Вінницею були підписані документи, які стали початком кінця Третього рейху – директиву №45 про наступ на Сталінград, та на Кавказ, а також наказ №1 про перехід до оборони на всьому східному фронті.

В 1944-му радянські війська зайняли ставку. Контррозвідники три дні шукали документи та цінності. Але чомусь не знайшли. Німці кидали всі сили, щоб відбити об’єкт.

За допомогою георадару Інститут прикладних проблем екології та геофізики просканував територію і зробив аналіз ґрунту. Науковці припускають, що на глибині двох з половиною метрів збудовані 4 поверхи.

Ще одна ставка Гітлера була розташована на півночі Польщі. Вольфсшанце у перекладі з німецької – вовче лігво. Фюрер жив в бункері. Умови у нього були доволі спартанські. На відміну від бункеру шефа люфтваффе Германа Геринга, де панувала розкіш. Дорогі меблі, вишуканий одяг, коштовності. Поруч із вовчим лігвом знаходився ще й штаб Вермахту. Там німецькі генерали жили в розкоші та в розвагах.

Деякі дослідники вважають, що в Україні нацисти назбирали три вагони вкрадених скарбів. Куди ж вони поділись? Можливо, підказка якраз на території Вервольфу? Якщо ж версія науковців з інституту прикладної екології та геофізики про підземні приміщення підтвердиться. Дати відповіді на всі запитання могли б археологічні розкопки. Але вони на території Вервольфу за 75 років так і не проводилися.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що було опубліковано донесення Сталіну про самогубство Гітлера.