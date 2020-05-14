С начала карантина в Полтавской области зафиксировали 257 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За сутки не обнаружили ни одного нового случая.
Об этом сообщил председатель ОГА Олег Синегубов.
В каких городах и районах зафиксированы случаи:
- Кременчуг — 98,
- Полтава — 40,
- Кременчугский район — 33,
- Миргородский район с городом Миргород — 14,
- Горишние Плавни — 13
- Кобеляцкий район — 12,
- Зеньковский район — 10,
- Полтавский район — 7,
- Карловский район — 5,
- Лубны — 4,
- Чутовский и Глобинский районы — по 4,
- Лубенский и Козельщинский районы — по 3,
- Пирятинский и Оржицкий районы — по 2,
- Машевский, Котелевский и Хорольский районы — по 1.
Читайте: Коронавирус в Украине: статистика распространения по областям
Сейчас излечились от коронавируса уже 155 жителей области. Соответственно, уменьшается и количество тех, кто болеет — пока это 94 человека.
Напомним, по состоянию на 14 мая в Украине зафиксировали 16 847 случаев Covid-19. Впервые количество тех, кто выздоровел за сутки, превысило количество новых больных.