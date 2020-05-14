PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Коронавирус на Полтавщине: за сутки не обнаружили ни одного нового случая

С начала карантина в Полтавской области зафиксировали 257 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За сутки не обнаружили ни одного нового случая.

Об этом сообщил председатель ОГА Олег Синегубов.

В каких городах и районах зафиксированы случаи:

  • Кременчуг — 98,
  • Полтава — 40,
  • Кременчугский район — 33,
  • Миргородский район с городом Миргород — 14,
  • Горишние Плавни — 13
  • Кобеляцкий район — 12,
  • Зеньковский район — 10,
  • Полтавский район — 7,
  • Карловский район — 5,
  • Лубны — 4,
  • Чутовский и Глобинский районы — по 4,
  • Лубенский и Козельщинский районы — по 3,
  • Пирятинский и Оржицкий районы — по 2,
  • Машевский, Котелевский и Хорольский районы — по 1.

Читайте: Коронавирус в Украине: статистика распространения по областям

Сейчас излечились от коронавируса уже 155 жителей области. Соответственно, уменьшается и количество тех, кто болеет — пока это 94 человека.

Напомним, по состоянию на 14 мая в Украине зафиксировали 16 847 случаев Covid-19. Впервые количество тех, кто выздоровел за сутки, превысило количество новых больных.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх