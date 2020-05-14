С начала карантина в Полтавской области зафиксировали 257 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За сутки не обнаружили ни одного нового случая.

Об этом сообщил председатель ОГА Олег Синегубов.

В каких городах и районах зафиксированы случаи:

Кременчуг — 98,

Полтава — 40,

Кременчугский район — 33,

Миргородский район с городом Миргород — 14,

Горишние Плавни — 13

Кобеляцкий район — 12,

Зеньковский район — 10,

Полтавский район — 7,

Карловский район — 5,

Лубны — 4,

Чутовский и Глобинский районы — по 4,

Лубенский и Козельщинский районы — по 3,

Пирятинский и Оржицкий районы — по 2,

Машевский, Котелевский и Хорольский районы — по 1.

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Сейчас излечились от коронавируса уже 155 жителей области. Соответственно, уменьшается и количество тех, кто болеет — пока это 94 человека.

Напомним, по состоянию на 14 мая в Украине зафиксировали 16 847 случаев Covid-19. Впервые количество тех, кто выздоровел за сутки, превысило количество новых больных.