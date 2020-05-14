Від початку карантину в Полтавській області зафіксували 257 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. За добу не виявили жодного нового випадку.

Про це повідомив голова ОДА Олег Синєгубов.

У яких містах і районах зафіксовані випадки:

Кременчук – 98,

Полтава – 40,

Кременчуцький район – 33,

Миргородський район із містом Миргород – 14,

Горішні Плавні – 13,

Кобеляцький район – 12,

Зіньківський район – 10,

Полтавський район – 7,

Карлівський район – 5,

Лубни – 4,

Чутівський і Глобинський райони – по 4,

Лубенський і Козельщинський райони – по 3,

Пирятинський та Оржицький райони – по 2,

Машівський, Котелевський і Хорольський райони – по 1.

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Наразі вилікувалися від коронавірусу вже 155 жителів області. Відповідно зменшується й кількість тих, хто хворіє – наразі це 94 людини.

Нагадаємо, станом на 14 травня в Україні зафіксували 16 847 випадків Covid-19. Уперше кількість тих, хто одужав за добу, перевищила кількість нових хворих.