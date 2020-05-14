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Факти / Україна

Коронавірус на Полтавщині: за добу не виявили жодного нового випадку

Від початку карантину в Полтавській області зафіксували 257 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. За добу не виявили жодного нового випадку.

Про це повідомив голова ОДА Олег Синєгубов.

У яких містах і районах зафіксовані випадки:

  • Кременчук – 98,
  • Полтава – 40,
  • Кременчуцький район – 33,
  • Миргородський район із містом Миргород – 14,
  • Горішні Плавні – 13,
  • Кобеляцький район – 12,
  • Зіньківський район – 10,
  • Полтавський район – 7,
  • Карлівський район – 5,
  • Лубни – 4,
  • Чутівський і Глобинський райони – по 4,
  • Лубенський і Козельщинський райони – по 3,
  • Пирятинський та Оржицький райони – по 2,
  • Машівський, Котелевський і Хорольський райони – по 1.

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Наразі вилікувалися від коронавірусу вже 155 жителів області. Відповідно зменшується й кількість тих, хто хворіє – наразі це 94 людини.

Нагадаємо, станом на 14 травня в Україні зафіксували 16 847 випадків Covid-19. Уперше кількість тих, хто одужав за добу, перевищила кількість нових хворих.

Фото: Dreamstime

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