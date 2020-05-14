Від початку карантину в Полтавській області зафіксували 257 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. За добу не виявили жодного нового випадку.
Про це повідомив голова ОДА Олег Синєгубов.
У яких містах і районах зафіксовані випадки:
- Кременчук – 98,
- Полтава – 40,
- Кременчуцький район – 33,
- Миргородський район із містом Миргород – 14,
- Горішні Плавні – 13,
- Кобеляцький район – 12,
- Зіньківський район – 10,
- Полтавський район – 7,
- Карлівський район – 5,
- Лубни – 4,
- Чутівський і Глобинський райони – по 4,
- Лубенський і Козельщинський райони – по 3,
- Пирятинський та Оржицький райони – по 2,
- Машівський, Котелевський і Хорольський райони – по 1.
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Наразі вилікувалися від коронавірусу вже 155 жителів області. Відповідно зменшується й кількість тих, хто хворіє – наразі це 94 людини.
Нагадаємо, станом на 14 травня в Україні зафіксували 16 847 випадків Covid-19. Уперше кількість тих, хто одужав за добу, перевищила кількість нових хворих.