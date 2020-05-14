PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Особливий статус ОРДЛО і вибори на Донбасі: про що говорили на засіданні ТКГ

Україна виключає можливість закріплення особливого статусу тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей в Конституції.

Про це українська сторона заявила під час першого розширеного засідання Тристоронньої контактної групи.

– Українська сторона в черговий раз виключила можливість закріплення особливого статусу ОРДЛО в Конституції України, – йдеться в повідомленні.

Також українська сторона підкреслила, що вибори на Донбасі можуть відбутися відповідно до Конституції і законодавства України і на основі Копенгагенських критеріїв ОБСЄ. Вибори зможуть відбутися виключно після отримання Україною контролю над кордоном.

Читайте: Вибори на Донбасі проведуть лише після виведення російських військ – Гілмор

Представники України в економічній групі продовжили обговорення питання щодо відновлення в окремих районах Донецької та Луганської областей України оподаткування та системи розрахунків в рамках українського правового поля.

Також українська сторона підкреслила необхідність здійснення спільно з міжнародними партнерами верифікації майна України, що знаходиться на тимчасово окупованих територіях.

Раніше повідомлялося, що вибори на окупованих територіях можуть відбутися восени 2020 року.

Джерело: Офіс президента

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка