Особливий статус ОРДЛО і вибори на Донбасі: про що говорили на засіданні ТКГ

Україна виключає можливість закріплення особливого статусу тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей в Конституції.

Про це українська сторона заявила під час першого розширеного засідання Тристоронньої контактної групи.

– Українська сторона в черговий раз виключила можливість закріплення особливого статусу ОРДЛО в Конституції України, – йдеться в повідомленні.

Також українська сторона підкреслила, що вибори на Донбасі можуть відбутися відповідно до Конституції і законодавства України і на основі Копенгагенських критеріїв ОБСЄ. Вибори зможуть відбутися виключно після отримання Україною контролю над кордоном.

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Представники України в економічній групі продовжили обговорення питання щодо відновлення в окремих районах Донецької та Луганської областей України оподаткування та системи розрахунків в рамках українського правового поля.

Також українська сторона підкреслила необхідність здійснення спільно з міжнародними партнерами верифікації майна України, що знаходиться на тимчасово окупованих територіях.

Раніше повідомлялося, що вибори на окупованих територіях можуть відбутися восени 2020 року.