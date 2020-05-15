Заробитчане с начала 2020 перевели домой больше денег, чем за этот же период в 2019

Трудовые мигранты в январе-марте 2020 года перевели в Украину более $2,9 млн в эквиваленте, что на 7% больше, чем за первый квартал 2019 года.

Из Украины за границу общая сумма переводов составила почти $154 млн.

По информации НБУ, в первом квартале 2020 года из карточных платежных систем были направлены в Украину $505 млн (17,4%), а за границу — $106 млн (68,8%), что соответственно на 3,6% и на 41, 3% больше, чем за аналогичный период в 2019 году.

Кроме того, средняя сумма одного перевода в страну выросла на 4% — до $361, а из Украины — на 40% до $447.

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Интересно, что в Украину больше всего средств поступило из США, Израиля, Италии, России и Польши. Из Украины больше всего отправляли деньги в РФ, Грузию, Азербайджан, США, Турцию.

К слову, ранее в НБУ сообщили, что украинцы начинают чаще интересоваться предложениями работы за рубежом.

Среди зарубежных предложений, больше всего их интересуют вакансии в Польше и Германии.