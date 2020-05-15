Заробітчани з початку 2020 переказали додому більше грошей, ніж за цей період у 2019

Трудові мігранти протягом січня-березня 2020 року переказали в Україну понад $2,9 млн в еквіваленті, що на 7% більше, ніж за перший квартал 2019 року.

З України за кордон загальна сума переказів становила майже $154 млн.

За інформацією НБУ, в першому кварталі 2020 року через карткові платіжні системи було направлено в Україну $505 млн (17,4%), а за кордон – $106 млн (68,8%), що відповідно на 3,6% і на 41, 3% більше, ніж за аналогічний період у 2019 році.

Крім того, середня сума одного переказу в країну зросла на 4% – до $361, а з України – на 40% до $447.

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Цікавим є те, що в Україну найбільше коштів надійшло із США, Ізраїлю, Італії, Росії і Польщі. З України найбільше відправляли гроші до РФ, Грузії, Азербайджану, США, Туреччини.

До слова, раніше у НБУ повідомили, що українці починають частіше цікавитися пропозиціями роботи за кордоном.

Серед закордонних пропозицій, найбільше їх цікавлять вакансії у Польщі та Німеччині.