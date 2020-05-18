Во время карантина в Украине на треть увеличилось количество объявлений от частных пользователей о продаже товаров.

Рост рынка С2С на 30% отметили специалисты гиперпространства объявлений IZI.ua и добавили, что для кризисных ситуаций это нормально.

— Люди стараются экономить, поэтому чаще покупают б/у товары и продают то, чем не пользуются, чтобы вернуть часть потраченных денег, — рассказал руководитель IZI.ua Андрей Здор.

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Повлиял карантин и популярность товаров. Так, в первые недели карантина товары медицинского назначения были самыми популярными.

— Из-за огромного спроса на маски и респираторы их продавали даже с рук. Были объявления и про антисептики на розлив, — добавил Андрей Здор.

Но в конце апреля ажиотаж начал спадать. Сейчас самая популярная категория — мобильные телефоны, а также аксессуары для них: чехлы, зарядные устройства, защитные стекла.

Кроме того, во время карантина в топе были б/у компьютерных комплектующих: проводов, жестких дисков, оперативной памяти.

Продавали активно во время карантина и одежду, обувь и аксессуары. При этом женщины избавлялись от ненужной одежды в семь раз чаще мужчин.

— Кроме всегда популярных платьев и сарафанов, неожиданно многие решили продать женское белья и купальники, — говорится в аналитике от IZI.ua

А вот мужчины продавали обувь: по количеству добавленных объявлений лидируют мужские кроссовки и кеды, их продавали на 45% чаще, чем женские.

Из аксессуаров чаще всего продавали украшения и сумки, косметички. А в первую неделю карантина добавили рекордное количество объявлений о наручных часах.

Напомним, ранее мы писали о том, как повлиял карантин на рынок онлайн-покупок.

Источник: IZI.ua