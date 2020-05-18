Під час карантину в Україні на третину збільшилася кількість оголошень від приватних користувачів про продаж товарів.

Зростання ринку С2С на 30% відзначили фахівці гіперпростору оголошень IZI.ua і додали, що для кризових ситуацій це нормально.

– Люди намагаються економити, тому частіше купують б/у товари і продають те, чим не користуються, щоб повернути частину витрачених грошей, – розповів керівник IZI.ua Андрій Здор.

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Вплинув карантин і на популярність товарів. Так, у перші тижні карантину товари медичного призначення були найпопулярнішими.

– Через величезний попит на маски і респіратори їх продавали навіть з рук. Були оголошення і про антисептики на розлив, – додав Андрій Здор.

Але наприкінці квітня ажіотаж почав спадати. Зараз найпопулярніша категорія – мобільні телефони, а також аксесуари для них: чохли, зарядні пристрої, захисне скло.

Крім того, під час карантину в топі були б/у комп’ютерних комплектуючих: проводів, жорстких дисків, оперативної пам’яті.

Продавали активно під час карантину і одяг, взуття та аксесуари. Водночас жінки позбавлялися від непотрібного одягу усемеро частіше за чоловіків.

– Крім завжди популярних суконь та сарафанів, несподівано багато вирішили продати жіночої білизни і купальників, – йдеться у аналітиці від IZI.ua

А ось чоловіки продавали взуття: за кількістю доданих оголошень лідирують кросівки і кеди, їх продавали на 45% частіше, ніж жіночі.

З аксесуарів найчастіше продавали прикраси і сумки, косметички. А у перший тиждень карантину додали рекордну кількість оголошень про наручні годинники.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як вплинув карантин на ринок онлайн-покупок.

Джерело: IZI.ua