В Україні різко зросте кількість бідних – ЮНІСЕФ

В Україні 6 млн осіб можуть опинитись за межею бідності через соціально-економічну кризу, спричинену коронавірусом.

Про це свідчать показники консервативного сценарію розвитку кризи від Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

Дослідження базується на макропрогнозі від Кабінету міністрів України.

Відповідно до аналітики, рівень бідності зросте з 27% до 44%. Вплив на дітей буде ще відчутніший – зростання з 33% до 51%.

Скрутне фінансове становище очікує кожну другу родину з дітьми.

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– Погіршення економічної ситуації матиме найбільш руйнівний вплив на багатодітні сім’ї, одиноких батьків з дітьми, родини з дітьми до трьох років та одиноких пенсіонерів віком за 65 років, – заявляють в ЮНІСЕФ.

ЮНІСЕФ закликала владу вжити термінових ефективних заходів соціального захисту для пом’якшення наслідків Covid-19.

Пропонують розглянути можливість тимчасової універсальної виплати всім домогосподарствам з дітьми.

Також можна розширити наявні програми з підтримки сімей, зокрема, збільшити щомісячні виплати допомоги у зв’язку з народженням дитини.

Як писали Факти ICTV, у Торгово-промисловій палаті оцінюють підсумки економічної шкоди.

Також там розглядають нинішні проблеми, як початок чогось нового, що дозволить Україні вийти з важкого становища.

Джерело: ЮНІСЕФ