Сеул, Південна Корея. У порожньому кінотеатрі дівчина говорить роботу назву фільму і сплачує квиток телефоном. Так само обирає напій, попкорн і забирає замовлення зі спеціального боксу. Ось так технологічно розвинена Корея практично вийшла з карантину. Роботи там давно виконують механічну роботу. А як же незабаром виглядатимуть українські кінотеатри?

На початкових етапах пом’якшення карантину усі глядачі, ймовірно, сидітимуть в масках. І, скоріш за все, їх розділятиме порожнє крісло, адже треба ж дотримуватись дистанції. У самих залах планують встановити лампи кварцування, які вмикатимуть між сеансами, та замінити систему вентиляції на досконалішу.

Але мало просто дотримуватись санітарних норм – треба ще запропонувати цікавий кінопродукт глядачам. А з цим зараз проблема. Через карантин покази найочікуваніших гучних прем’єр відкладені щонайменше на кінець року.

Чимало змін назріває і в ресторанному бізнесі, для якого нинішній карантин став чи не найбільшим випробуванням в українській історії. Для більшості закладів єдиним способом утриматися на плаву стала доставка продукції. Але вона забирає до 40% виручки, – розповідає власник мережі ресторанів Дмитро Борисов.

Дмитро запевняє: гібридна модель із доставкою спрацьовує переважно у великих мережах. При цьому, в асортименті мають бути страви виключно швидкого приготування. Та й це ще не все. Успішні ресторани повинні готувати не лише смачні страви, а й вдалий контент для соцмереж, без яких зараз не обійтися.

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Карантин в Україні суттєво примножив і кількість безконтактних платежів. Це не лише зручно, а й більш безпечно, ніж торкатися брудної готівки. Якщо ви ще не звикли оплачувати покупки телефоном – готуйтеся. Незабаром розрахуватися в супермаркеті можна буде навіть своїм обличчям.

Щоправда, до такої цифрової трансформації мають бути готові фінансові установи, які з початком карантину ледь не пішли у нокдаун. Адже традиційні неповороткі банки з великим штатом людей та сотнями відділень отримали головний біль, поки перелаштувалися на нові умови. Ті ж, хто йшов у ногу з прогресом, постраждали значно менше.

У найкращій ситуації, вірогідно, опинились так звані необанки. У них немає відділень, а головний інструмент – це додаток в смартфоні. Там одним рухом пальця можна відкрити депозит, оформити кредит, здійснити десятки платежів.

Водночас, карантин показав, що банкам, як і багатьом бізнесам, не потрібна та кількість площ, яку вони займали раніше. Особливо це відчули IT-підприємства. На цій ситуації можуть зіграти так звані коворкінги – сучасні офіси, які пропонують гнучкі площі на будь-який смак.

Очевидно, що сьогодні немає жодного бізнесу, який би на 100% виграв від карантину. Але саме в таких умовах приймаються нові, нерідко революційні рішення.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як вплинув карантин на онлайн-купівлі.