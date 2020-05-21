Карантин в Украине: что происходит 21 мая

21 мая в Украине резко выросло количество больных коронавирусом. В то же время в Украине с 22 мая запланировано существенное смягчение карантина — заработают большие магазины и запустят общественный транспорт в городах.

За минувшие сутки обнаружили 476 новых больных коронавирусом, тогда как показатель 20 мая был 354 случая.

В то же время за прошедшие сутки в Украине провели рекордное количество ПЦР-тестирований — 9 361.

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Регионы с наибольшим количеством новых случаев:

Ровенская область +70;

Киевская область +55;

Черновицкая область +46;

Киев +65.

Коронавирус в Киеве

21 мая в Киеве обнаружили еще 65 больных Covid-19. Общее количество возросло до 2 475 человек. Умерло за сутки три человека.

Среди больных в столице больше женщин — 43 и 19 мужчин. Также коронавирус обнаружили у двоих девочек и одного мальчика.

Мэр Киева Виталий Кличко анонсировал с 23 мая запуск наземного общественного транспорта. Также начнут работу магазины площадью до 1000 кв. м. Откроются спортивные и детские площадки в парках, скверах, на придомовых территориях.

С 25 мая в столице возобновят работу метрополитена.

Хорошие новости

90-летняя Анна Дякуник выздоровела после месяца лечения от коронавируса. Жительница Монастырского района Тернопольской области прошла лечение в местной больнице. Об этом сообщил председатель Монастыриской райгосадминистрации Павел Дронь.

США дополнительно предоставили Украине $1 млн для борьбы с коронавирусом. В общем американцы выделили $15,5 млн.

Из США вернулись 266 украинцев, которых эвакуировали специальным рейсом Нью-Йорк — Киев.

Европейские партнеры передали украинским медикам партию средств для борьбы с коронавирусом.

Их распределят среди 936 территориальных общин страны.

В Черновицкую область отправили на круглосуточное дежурство санитарный вертолет Ми-8. Он оборудован изоляционной капсулой BIO-BAG EBV-30/40, биозащитными комплектами, обеззараживающим душем, изоляционной камерой и специальным модулем, в котором фиксируется капсула в полете.

Плохие новости

В Ровенской области не планируется ослабление карантина за высокого уровня случаев коронавируса в регионе. Вспышка зафиксировали в Здолбуновском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Там 12 больных — шесть пациентов и шесть медиков. Интернат закрыт.

Прогноз распространения коронавируса в Украине

Даные сообщает проект Форсайт Covid-19 мирового центра данных Геоинформатика и устойчивое развитие, который действует при КПИ им. Игоря Сикорского.

Снижение скорости распространения пандемии для Украины на следующие 5 дней:

с уровнем плато новых инфицированных в день в количестве 300-400;

с уровнем плато для выздоровевших в день в количестве 300-350.

Напомним, 20 мая в Украине зафиксировали 19 230 случаев коронавируса, за последние сутки — 354.

В то же время 20 мая 2020 года Кабмин принял решение об установлении в Украине с 22 мая до 22 июня адаптивного карантина.