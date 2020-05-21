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Факти / Україна / Суспільство

Карантин в Україні 21 травня: різке зростання випадків Covid-19 та рекорд ПЛР-тестування

21 травня в Україні різко зросла кількість хворих на коронавірус. Водночас в Україні з 22 травня заплановане суттєве пом’якшення карантину – запрацюють великі магазини та запустять громадський транспорт у містах.

Так, за минулу добу виявили 476 нових хворих на коронавірус, тоді як показник 20 травня був 354 випадки.

Усього інфіковані Covid-19 19 706 українців.

Водночас за минулу добу в Україні провели рекордну кількість ПЛР-тестувань – 9 361.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Регіони з найбільшою кількістю нових випадків:

  • Рівненська область +70;
  • Київська область +55;
  • Чернівецька область +46;
  • Київ +65.

Карантин в Україні 21 травня: різке зростання випадків Covid-19 та рекорд ПЛР-тестування

Коронавірус у Києві

21 травня у Києві виявили ще 65 хворих на Covid-19. Загальна кількість зросла до 2 475 осіб. Померло за добу троє людей.

Серед хворих у столиці більше жінок – 43 та 19 чоловікiв. Також коронавірус виявили у двох дівчаток та одного хлопчика.

Карантин в Україні 21 травня: різке зростання випадків Covid-19 та рекорд ПЛР-тестування

Міський голова Києва Віталій Кличко анонсував з 23 травня запуск наземного громадського транспорту. Також почнуть роботу магазини площею до 1 000 кв. м. Відкриються спортивні та дитячі майданчики в парках, скверах, на прибудинкових територіях.

З 25 травня в столиці відновлять роботу метрополітену.

Хороші новини

90-річна Ганна Дякуник одужала після місяця лікування від коронавірусу. Мешканка Монастириського району Тернопільської області пройшла лікування у місцевій лікарні. Про це повідомив голова Монастириської райдержадміністрації Павло Дронь.

Карантин в Україні 21 травня: різке зростання випадків Covid-19 та рекорд ПЛР-тестування

США додатково надали Україні $1 млн для боротьби з коронавірусом. Загалом американці виділили $15,5 млн.

З США повернулись 266 українців, яких евакуювали спеціальним рейсом Нью-Йорк – Київ.

Нагадаємо, 20 травня в Україні зафіксували 19 230 випадків коронавірусу, за останню добу – 354.

Водночас 20 травня 2020 року Кабмін ухвалив рішення про встановлення в Україні з 22 травня до 22 червня адаптивного карантину.

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