Когда пандемия пойдет на спад — прогноз распространения коронавируса в Украине от КПИ

Прогноз распространения коронавируса в Украине показывает снижение скорости распространения Covid-19 в следующие пять дней.

Прогноз выполнила многослойная нейронная сеть Back Propagation, сообщает проект Форсайт Covid-19 мирового центра данных Геоинформатика и устойчивое развитие, который действует при КПИ им. Игоря Сикорского.

Цифры снижение скорости распространения пандемии для Украины на следующие 5 дней:

с уровнем плато новых инфицированных в день в количестве 300-400;

с уровнем плато для выздоровевших в день в количестве 300-350.

Читайте: Антирекорд Covid-19. В Ровенской области не планируется ослабление карантина

Для города Киева, в течение следующих пяти дней уровень плато для новых инфицированных людей может составить 40-50 в день, а для выздоровевших — 20-30.

В течение последнего месяца количество ежедневно выздоровевших людей в Украине постепенно приближается к количеству ежедневно инфицированных. Ожидается, что в конце мая этот баланс может стать устойчиво положительным, что покажет начало спада пандемии.

Как писали Факты ICTV, 21 мая в Украине резко выросло количество больных коронавирусом. В то же время в Украине с 22 мая запланировано существенное смягчение карантина — заработают большие магазины и запустят общественный транспорт в городах.

Источник: КПИ им. Игоря Сикорского