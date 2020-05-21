Прогноз поширення коронавірусу в Україні показує зниження швидкості розповсюдження Covid-19 у наступні п’ять днів.

Прогноз виконала багатошарова нейронна мережа Back Propagation, повідомляє проект Форсайт Covid-19 світового центру даних Геоінформатика і сталий розвиток, який діє при КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Зниження швидкості розповсюдження пандемії для України на наступні 5 днів:

з рівнем плато нових інфікованих на день у кількості 300-400;

з рівнем плато для видужалих на день у кількості 300-350.

Читайте: Антирекорд Covid-19. У Рівненській області не планується ослаблення карантину

Для міста Києва, протягом наступних 5 днів рівень плато для нових інфікованих людей може скласти 40-50 на день, а для видужалих 20-30.

Протягом останнього місяця кількість щоденно видужалих людей в Україні поступово наближається до кількості щоденно інфікованих. Очікується, що в кінці травня цей баланс може стати стійко позитивним, що засвідчить початок спаду пандемії.

Як писали Факти ICTV, 21 травня в Україні різко зросла кількість хворих на коронавірус. Водночас в Україні з 22 травня заплановане суттєве пом’якшення карантину – запрацюють великі магазини та запустять громадський транспорт у містах.

Джерело: КПІ ім. Ігоря Сікорського