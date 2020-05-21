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Факты / Украина

В Харькове студента госпитализировали с малярией

В Харькове зарегистрировано завозной случай малярии. 20-летний студент приехал в Украину 3 сентября 2019 года.

— Первые симптомы появились еще 9 мая: студент почувствовал слабость, боль в горле, температура тела повысилась до 37 °С.

Только через 6 дней, 15 мая, студент впервые обратился за медицинской помощью к врачу-терапевту, — отметили в ЦОЗ.

Во время лабораторного исследования у парня обнаружили возбудители малярии, которые могут жить в организме человека бессимптомно до трех лет.

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Уже 16 мая он был госпитализирован с диагнозом малярия.

По месту жительства больного провели эпидемиологическое и энтомологические обследования.

Ранее завезенный случай малярии обнаружили в Ровенской области в ​​декабре 2019 года. Тогда мужчина недавно вернулся из Экваториальной Гвинеи, где работал последние полгода в местном аэропорту.

Источник: Центр общественного здоровья

Фото: Pixabay

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