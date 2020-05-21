PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

У Харкові студента госпіталізували з малярією

​​У Харкові зареєстровано завізний випадок малярії. 20-річний студент приїхав в Україну 3 вересня 2019 року.

– Перші симптоми з’явилися ще 9 травня: студент відчув слабкість, біль у горлі, температура тіла підвищилася до 37°С.

Лише через 6 днів, 15 травня, студент вперше звернувся за медичною допомогою до лікаря-терапевта, – зазначили у ЦГЗ.

Під час лабораторного дослідження у хлопця виявили збудники малярії, які можуть жити в організмі людини безсимптомно до трьох років.

Читайте: Іспанка, Ебола і ще три найвідоміші епідемії століття

Вже 16 травня його госпіталізували із діагнозом малярія.

За місцем проживання хворого провели епідеміологічне та ентомологічне обстеження.

Раніше завезений випадок малярії виявили на Рівненщині у грудні 2019 року. Тоді чоловік нещодавно повернувся з Екваторіальної Гвінеї, де працював останні півроку у місцевому аеропорту.

Джерело: Центр громадського здоров’я

Фото: Pixabay

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка