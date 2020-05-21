У Харкові студента госпіталізували з малярією

​​У Харкові зареєстровано завізний випадок малярії. 20-річний студент приїхав в Україну 3 вересня 2019 року.

– Перші симптоми з’явилися ще 9 травня: студент відчув слабкість, біль у горлі, температура тіла підвищилася до 37°С. Лише через 6 днів, 15 травня, студент вперше звернувся за медичною допомогою до лікаря-терапевта, – зазначили у ЦГЗ.

Під час лабораторного дослідження у хлопця виявили збудники малярії, які можуть жити в організмі людини безсимптомно до трьох років.

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Вже 16 травня його госпіталізували із діагнозом малярія.

За місцем проживання хворого провели епідеміологічне та ентомологічне обстеження.

Раніше завезений випадок малярії виявили на Рівненщині у грудні 2019 року. Тоді чоловік нещодавно повернувся з Екваторіальної Гвінеї, де працював останні півроку у місцевому аеропорту.