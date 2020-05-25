Національний банк України знизив офіційний курс євро до гривні, тоді як долар залишився стабільним.

На 25 травня НБУ встановив курс 26,75 грн/1$.

Падіння ціни на євро згідно з курсом на 25 травня зафіксувалося на 29,16 грн/1€.

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Курс валют в Україні від НБУ на 25.05:

$1 – 26,75 грн;

€1 – 29,16 грн;

1 польський злотий – 6,45 грн;

10 російських рублів – 3,74 грн.

Нагадаємо, нещодавно голова Нацбанку Яків Смолій пояснив, на що Україна витратить транш від МВФ. Його отримання заплановане на кінець травня – початок червня.