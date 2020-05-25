PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Долар стабільний, євро дешевшає: курс валют на 25 травня

Національний банк України знизив офіційний курс євро до гривні, тоді як долар залишився стабільним.

На 25 травня НБУ встановив курс 26,75 грн/1$.

Падіння ціни на євро згідно з курсом на 25 травня зафіксувалося на 29,16 грн/1€.

Читайте: На що Україна витратить гроші МВФ – Зеленський зробив заяву

Курс валют в Україні від НБУ на 25.05:

  • $1 – 26,75 грн;
  • €1 – 29,16 грн;
  • 1 польський злотий – 6,45 грн;
  • 10 російських рублів – 3,74 грн.

Нагадаємо, нещодавно голова Нацбанку Яків Смолій пояснив, на що Україна витратить транш від МВФ. Його отримання заплановане на кінець травня – початок червня.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка