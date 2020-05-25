У Києві з 25 травня запрацювало метро, але пасажири та працівники повинні дотримуватися певних правил безпеки проїзду.
Так, обов’язковою є наявність маски, а от рукавички – це лише рекомендація, тому одягають їх не всі. Також на станціях вимірюють температуру, але тільки в тих пасажирів, які мають ознаки хвороби.
Ще одна вимога – дотримання дистанції щонайменше півтора метри. Для цього на пероні і біля кас є спеціальна розмітка.
А от на ескалаторах наліпок немає, тому пасажири самостійно повинні подбати про відстань. Якщо ж натовп все ж збереться, то станцію можуть закрити частково або навіть повністю.
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Але не всі пасажири дотримуються правил та нормально реагують на обмеження.
Дехто намагається спустити захисну маску на підборіддя або взагалі зняти, і навіть агресивно реагує на зауваження працівників метро.
Однак тих, хто відмовляється вдягнути маску, поліція відразу завертає.
До слова, раніше Факти ICTV писали, як сплатити проїзд у метро Києва з 25 травня.