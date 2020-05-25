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Факты / Украина / Общество

Wizz Air переносит рейсы из Украины до 15 июня — как сдать билеты

Венгерская авиакомпания Wizz Air перенесла дату возобновления своих украинских рейсов до 15 июня, поэтому пассажиры смогут вернуть всю стоимость купленных билетов.

Компенсацию за потерянные билеты можно получить в форме специального кредита, который можно использовать на покупку билетов в течение следующих двух лет.

Также возможно денежное возмещение, однако эта процедура может занять больше времени.

Читайте: Wizz Air отложил полеты из Украины до середины июня

— Пассажиры, которые осуществляли бронирование через туристические агентства, должны связаться с компанией, где они приобрели билеты, — говорится в сообщении.

Перенос даты возобновления авиасообщения Wizz Air объяснила решением правительства о продлении карантинных ограничений.

Напомним, Факты ICTV публиковали перечень авиакомпаний, которые открыли бронирование билетов на рейсы из Украины.

Фото: Dreamstime

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