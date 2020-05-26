Повноцінне відкриття ресторанів та кафе можливе з 10 червня.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 26 травня.

– Якщо ми говоримо про кафе та ресторани, зараз можлива робота лише відкритих терас, окрім того, робота на виніс. Повноцінна робота може відновитись з 10 червня, – сказав міністр.

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Також він додав, що МОЗ з розумінням ставиться до прохання українських підприємців щодо повноцінного відкриття ресторанів та кафе. Але на сьогодні епідеміологічна ситуація не дозволяє цього зробити.

Нагадаємо, що уряд ухвалив рішення про введення адаптивного карантину в Україні з 22 травня. З 25 травня відновили роботу громадський транспорт та дитячі садочки в окремих областях.