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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Ryanair возобновит только половину маршрутов из Украины — список

Авиакомпания Ryanair планирует возобновить летом только 24 из 47 маршрутов с Украины.

Еще шесть направлений полностью сняли с продажи — по два маршрута из Киева и Львова и по одному из Харькова и Херсона.

Из Киева летом планируются полеты по 15 маршрутам с 25, из Львова — по три из семи, из Одессы — по четыре из семи, из Харькова — по одному из пяти и из Херсона — по одному из трех.

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Почти все полеты будут осуществлять два раза в неделю.

Рейсы из Киева:

  • Вена: июль, три раза в неделю;
  • София: конец октября;
  • Пафос: июль, один раз в неделю;
  • Берлин: июнь, два раза в неделю;
  • Дюссельдорф-Веце: продажи закрыты;
  • Франкфурт-Хан: конец октября;
  • Карлсруэ/Баден-Баден: конец октября;
  • Нюрнберг: продажи закрыты;
  • Штутгарт: август, четыре раза в неделю;
  • Афины: июль, два раза в неделю;
  • Дублин: июль, два раза в неделю;
  • Вильнюс: июль, два раза в неделю;
  • Быдгощ: конец октября;
  • Гданьск: июль, два раза в неделю;
  • Катовице: июль, два раза в неделю;
  • Краков: июль, два раза в неделю;
  • Познань: конец октября;
  • Варшава-Модлин: конец октября;
  • Вроцлав: конец октября;
  • Братислава: конец октября;
  • Барселона: июнь, два раза в неделю;
  • Мадрид: июнь, два раза в неделю;
  • Валенсия: июль, раз в неделю, с августа — два раза в неделю;
  • Лондон: июль, два раза в неделю;
  • Манчестер два раза в неделю.

Рейсы из Львова:

  • Дюссельдорф-Веце: продажи закрыты;
  • Мемминген: июль, раз в неделю;
  • Будапешт: июль, два раза в неделю;
  • Краков: конец октября;
  • Познань: продажи закрыты;
  • Варшава-Модлин: конец октября;
  • Лондон: июль, два раза в неделю.

Рейсы из Одессы:

  • Краков: конец октября;
  • Берлин: август, два раза в неделю;
  • Будапешт: июль, два раза в неделю;
  • Гданьск: июль, два раза в неделю;
  • Катовице: июль, два раза в неделю;
  • Познань: конец октября;
    Вроцлав: конец октября.

Рейсы из Харькова:

  • Будапешт: июль, два раза в неделю;
  • Вильнюс: конец октября;
  • Краков: конец октября;
  • Познань: конец октября;
  • Варшава: продажи закрыты.

Рейсы из Херсона:

  • Вена: август, два раза в неделю;
  • Катовице: продажи закрыты;
  • Краков: конец октября.

Как писали Факты ICTV, ирландская авиакомпания Ryanair намерена с 1 июля восстановить 40% рейсов, отменили из-за карантина.

Источник: avianews

Фото: Dreamstime

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