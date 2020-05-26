Ryanair возобновит только половину маршрутов из Украины — список

Авиакомпания Ryanair планирует возобновить летом только 24 из 47 маршрутов с Украины.
Еще шесть направлений полностью сняли с продажи — по два маршрута из Киева и Львова и по одному из Харькова и Херсона.
Из Киева летом планируются полеты по 15 маршрутам с 25, из Львова — по три из семи, из Одессы — по четыре из семи, из Харькова — по одному из пяти и из Херсона — по одному из трех.
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Почти все полеты будут осуществлять два раза в неделю.
Рейсы из Киева:
- Вена: июль, три раза в неделю;
- София: конец октября;
- Пафос: июль, один раз в неделю;
- Берлин: июнь, два раза в неделю;
- Дюссельдорф-Веце: продажи закрыты;
- Франкфурт-Хан: конец октября;
- Карлсруэ/Баден-Баден: конец октября;
- Нюрнберг: продажи закрыты;
- Штутгарт: август, четыре раза в неделю;
- Афины: июль, два раза в неделю;
- Дублин: июль, два раза в неделю;
- Вильнюс: июль, два раза в неделю;
- Быдгощ: конец октября;
- Гданьск: июль, два раза в неделю;
- Катовице: июль, два раза в неделю;
- Краков: июль, два раза в неделю;
- Познань: конец октября;
- Варшава-Модлин: конец октября;
- Вроцлав: конец октября;
- Братислава: конец октября;
- Барселона: июнь, два раза в неделю;
- Мадрид: июнь, два раза в неделю;
- Валенсия: июль, раз в неделю, с августа — два раза в неделю;
- Лондон: июль, два раза в неделю;
- Манчестер два раза в неделю.
Рейсы из Львова:
- Дюссельдорф-Веце: продажи закрыты;
- Мемминген: июль, раз в неделю;
- Будапешт: июль, два раза в неделю;
- Краков: конец октября;
- Познань: продажи закрыты;
- Варшава-Модлин: конец октября;
- Лондон: июль, два раза в неделю.
Рейсы из Одессы:
- Краков: конец октября;
- Берлин: август, два раза в неделю;
- Будапешт: июль, два раза в неделю;
- Гданьск: июль, два раза в неделю;
- Катовице: июль, два раза в неделю;
- Познань: конец октября;
Вроцлав: конец октября.
Рейсы из Харькова:
- Будапешт: июль, два раза в неделю;
- Вильнюс: конец октября;
- Краков: конец октября;
- Познань: конец октября;
- Варшава: продажи закрыты.
Рейсы из Херсона:
- Вена: август, два раза в неделю;
- Катовице: продажи закрыты;
- Краков: конец октября.
Как писали Факты ICTV, ирландская авиакомпания Ryanair намерена с 1 июля восстановить 40% рейсов, отменили из-за карантина.
Источник: avianews