Ryanair возобновит только половину маршрутов из Украины — список

Авиакомпания Ryanair планирует возобновить летом только 24 из 47 маршрутов с Украины.

Еще шесть направлений полностью сняли с продажи — по два маршрута из Киева и Львова и по одному из Харькова и Херсона.

Из Киева летом планируются полеты по 15 маршрутам с 25, из Львова — по три из семи, из Одессы — по четыре из семи, из Харькова — по одному из пяти и из Херсона — по одному из трех.

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Почти все полеты будут осуществлять два раза в неделю.

Рейсы из Киева:

Вена: июль, три раза в неделю;

София: конец октября;

Пафос: июль, один раз в неделю;

Берлин: июнь, два раза в неделю;

Дюссельдорф-Веце: продажи закрыты;

Франкфурт-Хан: конец октября;

Карлсруэ/Баден-Баден: конец октября;

Нюрнберг: продажи закрыты;

Штутгарт: август, четыре раза в неделю;

Афины: июль, два раза в неделю;

Дублин: июль, два раза в неделю;

Вильнюс: июль, два раза в неделю;

Быдгощ: конец октября;

Гданьск: июль, два раза в неделю;

Катовице: июль, два раза в неделю;

Краков: июль, два раза в неделю;

Познань: конец октября;

Варшава-Модлин: конец октября;

Вроцлав: конец октября;

Братислава: конец октября;

Барселона: июнь, два раза в неделю;

Мадрид: июнь, два раза в неделю;

Валенсия: июль, раз в неделю, с августа — два раза в неделю;

Лондон: июль, два раза в неделю;

Манчестер два раза в неделю.

Рейсы из Львова:

Дюссельдорф-Веце: продажи закрыты;

Мемминген: июль, раз в неделю;

Будапешт: июль, два раза в неделю;

Краков: конец октября;

Познань: продажи закрыты;

Варшава-Модлин: конец октября;

Лондон: июль, два раза в неделю.

Рейсы из Одессы:

Краков: конец октября;

Берлин: август, два раза в неделю;

Будапешт: июль, два раза в неделю;

Гданьск: июль, два раза в неделю;

Катовице: июль, два раза в неделю;

Познань: конец октября;

Вроцлав: конец октября.

Рейсы из Харькова:

Будапешт: июль, два раза в неделю;

Вильнюс: конец октября;

Краков: конец октября;

Познань: конец октября;

Варшава: продажи закрыты.

Рейсы из Херсона:

Вена: август, два раза в неделю;

Катовице: продажи закрыты;

Краков: конец октября.

Как писали Факты ICTV, ирландская авиакомпания Ryanair намерена с 1 июля восстановить 40% рейсов, отменили из-за карантина.

Источник: avianews