Ryanair відновить тільки половину маршрутів з України – список

Авіакомпанія Ryanair планує відновити влітку тільки 24 з 47 маршрутів із України.
Ще шість напрямків повністю зняли з продажу – по два маршрути з Києва та Львова і по одному з Харкова та Херсона.
З Києва влітку плануються польоти по 15 маршрутах із 25, зі Львова – по трьох із семи, з Одеси – по чотирьох із семи, з Харкова – по одному з п’яти і з Херсона – по одному з трьох.
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Рейси з Києва:
- Відень: липень, три рази на тиждень;
- Софія: кінець жовтня;
- Пафос: липень, один раз в тиждень;
- Берлін: червень, два рази на тиждень;
- Дюссельдорф-Веце: продажу закриті;
- Франкфурт-Хан: кінець жовтня
- Карлсруе/Баден-Баден: кінець жовтня;
- Нюрнберг: продажу закриті;
- Штутгарт: серпень, чотири рази на тиждень;
- Афіни: липень, два рази на тиждень;
- Дублін: липень, два рази на тиждень;
- Вільнюс: липень, два рази на тиждень;
- Бидгощ: кінець жовтня;
- Гданськ: липень, два рази на тиждень;
- Катовіце: липень, два рази на тиждень;
- Краків: липень, два рази на тиждень;
- Познань: кінець жовтня;
- Варшава-Модлін: кінець жовтня;
- Вроцлав: кінець жовтня;
- Братислава: кінець жовтня;
- Барселона: червень, два рази на тиждень;
- Мадрид: червень, два рази на тиждень;
- Валенсія: липень, раз в тиждень, з серпня – два рази на тиждень;
- Лондон: липень, два рази на тиждень;
- Манчестер: два рази на тиждень.
Рейси зі Львова:
- Дюссельдорф-Веце: продажі закриті;
- Меммінген: липень, раз в тиждень;
- Будапешт: липень, два рази на тиждень;
- Краків: кінець жовтня;
- Познань: продажу закриті;
- Варшава-Модлін: кінець жовтня;
- Лондон: липень, два рази на тиждень.
Рейси з Одеси:
- Краків: кінець жовтня
- Берлін: серпень, два рази на тиждень;
- Будапешт: липень, два рази на тиждень;
- Гданськ: липень, два рази на тиждень;
- Катовіце: липень, два рази на тиждень;
- Познань: кінець жовтня;
- Вроцлав: кінець жовтня.
Рейси з Харкова:
- Будапешт: липень, два рази на тиждень;
- Вільнюс: кінець жовтня;
- Краків: кінець жовтня;
- Познань: кінець жовтня;
- Варшава: продажу закриті.
Рейси з Херсону:
- Відень: серпень, два рази на тиждень;
- Катовіце: продажу закриті;
- Краків: кінець жовтня.
Як писали Факти ICTV, ірландська авіакомпанія Ryanair має намір з 1 липня відновити 40% рейсів, які скасували через карантин.
Джерело: avianews