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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Ryanair відновить тільки половину маршрутів з України – список

Авіакомпанія Ryanair планує відновити влітку тільки 24 з 47 маршрутів із України.

Ще шість напрямків повністю зняли з продажу – по два маршрути з Києва та Львова і по одному з Харкова та Херсона.

З Києва влітку плануються польоти по 15 маршрутах із 25, зі Львова – по трьох із семи, з Одеси – по чотирьох із семи, з Харкова – по одному з п’яти і з Херсона – по одному з трьох.

Читайте: Czech Airlines хоче відновити рейси до Києва і Одеси в травні

Рейси з Києва:

  • Відень: липень, три рази на тиждень;
  • Софія: кінець жовтня;
  • Пафос: липень, один раз в тиждень;
  • Берлін: червень, два рази на тиждень;
  • Дюссельдорф-Веце: продажу закриті;
  • Франкфурт-Хан: кінець жовтня
  • Карлсруе/Баден-Баден: кінець жовтня;
  • Нюрнберг: продажу закриті;
  • Штутгарт: серпень, чотири рази на тиждень;
  • Афіни: липень, два рази на тиждень;
  • Дублін: липень, два рази на тиждень;
  • Вільнюс: липень, два рази на тиждень;
  • Бидгощ: кінець жовтня;
  • Гданськ: липень, два рази на тиждень;
  • Катовіце: липень, два рази на тиждень;
  • Краків: липень, два рази на тиждень;
  • Познань: кінець жовтня;
  • Варшава-Модлін: кінець жовтня;
  • Вроцлав: кінець жовтня;
  • Братислава: кінець жовтня;
  • Барселона: червень, два рази на тиждень;
  • Мадрид: червень, два рази на тиждень;
  • Валенсія: липень, раз в тиждень, з серпня – два рази на тиждень;
  • Лондон: липень, два рази на тиждень;
  • Манчестер: два рази на тиждень.

Рейси зі Львова: 

  • Дюссельдорф-Веце: продажі закриті;
  • Меммінген: липень, раз в тиждень;
  • Будапешт: липень, два рази на тиждень;
  • Краків: кінець жовтня;
  • Познань: продажу закриті;
  • Варшава-Модлін: кінець жовтня;
  • Лондон: липень, два рази на тиждень.

Рейси з Одеси:

  • Краків: кінець жовтня
  • Берлін: серпень, два рази на тиждень;
  • Будапешт: липень, два рази на тиждень;
  • Гданськ: липень, два рази на тиждень;
  • Катовіце: липень, два рази на тиждень;
  • Познань: кінець жовтня;
  • Вроцлав: кінець жовтня.

Рейси з Харкова:

  • Будапешт: липень, два рази на тиждень;
  • Вільнюс: кінець жовтня;
  • Краків: кінець жовтня;
  • Познань: кінець жовтня;
  • Варшава: продажу закриті.

Рейси з Херсону: 

  • Відень: серпень, два рази на тиждень;
  • Катовіце: продажу закриті;
  • Краків: кінець жовтня.

Як писали Факти ICTV, ірландська авіакомпанія Ryanair має намір з 1 липня відновити 40% рейсів, які скасували через карантин.

Джерело: avianews

Фото: Dreamstime

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