Ryanair відновить тільки половину маршрутів з України – список

Авіакомпанія Ryanair планує відновити влітку тільки 24 з 47 маршрутів із України.

Ще шість напрямків повністю зняли з продажу – по два маршрути з Києва та Львова і по одному з Харкова та Херсона.

З Києва влітку плануються польоти по 15 маршрутах із 25, зі Львова – по трьох із семи, з Одеси – по чотирьох із семи, з Харкова – по одному з п’яти і з Херсона – по одному з трьох.

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Рейси з Києва:

Відень: липень, три рази на тиждень;

Софія: кінець жовтня;

Пафос: липень, один раз в тиждень;

Берлін: червень, два рази на тиждень;

Дюссельдорф-Веце: продажу закриті;

Франкфурт-Хан: кінець жовтня

Карлсруе/Баден-Баден: кінець жовтня;

Нюрнберг: продажу закриті;

Штутгарт: серпень, чотири рази на тиждень;

Афіни: липень, два рази на тиждень;

Дублін: липень, два рази на тиждень;

Вільнюс: липень, два рази на тиждень;

Бидгощ: кінець жовтня;

Гданськ: липень, два рази на тиждень;

Катовіце: липень, два рази на тиждень;

Краків: липень, два рази на тиждень;

Познань: кінець жовтня;

Варшава-Модлін: кінець жовтня;

Вроцлав: кінець жовтня;

Братислава: кінець жовтня;

Барселона: червень, два рази на тиждень;

Мадрид: червень, два рази на тиждень;

Валенсія: липень, раз в тиждень, з серпня – два рази на тиждень;

Лондон: липень, два рази на тиждень;

Манчестер: два рази на тиждень.

Рейси зі Львова:

Дюссельдорф-Веце: продажі закриті;

Меммінген: липень, раз в тиждень;

Будапешт: липень, два рази на тиждень;

Краків: кінець жовтня;

Познань: продажу закриті;

Варшава-Модлін: кінець жовтня;

Лондон: липень, два рази на тиждень.

Рейси з Одеси:

Краків: кінець жовтня

Берлін: серпень, два рази на тиждень;

Будапешт: липень, два рази на тиждень;

Гданськ: липень, два рази на тиждень;

Катовіце: липень, два рази на тиждень;

Познань: кінець жовтня;

Вроцлав: кінець жовтня.

Рейси з Харкова:

Будапешт: липень, два рази на тиждень;

Вільнюс: кінець жовтня;

Краків: кінець жовтня;

Познань: кінець жовтня;

Варшава: продажу закриті.

Рейси з Херсону:

Відень: серпень, два рази на тиждень;

Катовіце: продажу закриті;

Краків: кінець жовтня.

Як писали Факти ICTV, ірландська авіакомпанія Ryanair має намір з 1 липня відновити 40% рейсів, які скасували через карантин.

Джерело: avianews