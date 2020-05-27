Посадовий оклад держслужбовців становитиме не менше 70% зарплати.

Про це йдеться у схваленій Кабміном концепції реформування системи оплати праці державних службовців на 2020-2022 роки.

В уряді планують запровадити квартальну премію держслужбовцям (до 100% окладу), премію за результатами щорічного оцінювання (до 100% окладу), надбавку за вислугу років (2% -30% окладу).

Згідно з концепцією Кабміну, громадяни отримуватимуть компенсаційні виплати:

за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього держслужбовця або за вакантною посадою (встановлюється не більше ніж на 6 і 3 місяці відповідно);

за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці (10% -20% окладу залежно від рівня доступу).

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Водночас надбавки за ранг, за інтенсивність праці та за виконання особливо важливої ​​роботи підуть у минуле.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що зарплати держслужбовців незалежно від рангу не перевищуватимуть 47 тис. грн з 1 квітня.