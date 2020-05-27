Київські тероператори, агенції, готелі та ресторани недоотримали $1 млрд у квітні та травні 2020 року через карантин.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу.

– Пандемія відчутно вдарила по туристичній сфері Києва. У квітні та травні туроператори, агенції, готелі та ресторани недоотримали $1 млрд. А це і втрати міста, – зазначив Кличко.

Також він підкреслив, що відновлення туризму залежить від роботи залізничного та авіаційного транспорту.

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Мер додав, що з 30 травня у Києві відкриватимуться готелі, а з 1 червня, за рішенням уряду, відновиться робота міжміського сполучення – автобусного та залізничного.

Віталій Кличко сподівається, що першочергово у столиці відновиться внутрішній туризм, а після скасування заборони на авіасполучення з 15 червня – і зовнішній.

Раніше Факти ICTV писали, що 27 травня Укрзалізниця відновила роботу залізничних квиткових кас. Вони відкрились з 08.00 на усіх вокзалах країни.