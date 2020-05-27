Кабінет міністрів розглянув внесення змін до Правил реєстрації місця проживання.

Це рішення опублікував в своєму Telegram-каналі нардеп Олексій Гончаренко.

Тепер під час реєстрації неповнолітньої дитини не потребуватимуть документи, що підтверджують право на проживання в житлі за адресою реєстрації місця проживання батьків/одного з батьків або законного представника.

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За відсутності цих документів, якщо житло в іпотеку або в довірчій власності, реєстрація місця проживання буде за згодою власника/співвласника житла, наймача або членів його сім’ї.

Також в заяві на реєстрацію місця проживання тепер можна вказувати, що житло перебуває в іпотеці/довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов’язань.

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