Кличко озвучил правила пребывания в детских садах с 1 июня

Детские сады в Киеве с 1 июня будут работать в новых условиях.

Об этом мэр Виталий Кличко заявил во время онлайн-конференции.

Ежедневно утром всем работникам и детям на входе должны измерять температуру.

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Правила для детских садов:

у кого температура тела выше 37,2°C — не допускаются в заведение;

родители, которые приводят ребенка в сад, должны быть в масках;

в учреждениях запрещено использование многоразовых полотенец, мягких игрушек, ковров с длинным ворсом;

работники и дети в помещении должны находиться только в сменной обуви.

В садах будут регулярно убирать помещения с дезинфицирующими средствами и проветривать их.

— Все коммунальные сады обеспечены антисептиками. Дети будут пользоваться ими исключительно под присмотром воспитателей, — говорит мэр.

Воспитатели должны больше времени проводить с детьми на улице.

Напомним, с 1 июня киевляне могут подавать электронные заявки для зачисления детей в садики.