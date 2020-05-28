Кличко озвучил правила пребывания в детских садах с 1 июня

Детские сады в Киеве с 1 июня будут работать в новых условиях.
Об этом мэр Виталий Кличко заявил во время онлайн-конференции.
Ежедневно утром всем работникам и детям на входе должны измерять температуру.
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Правила для детских садов:
- у кого температура тела выше 37,2°C — не допускаются в заведение;
- родители, которые приводят ребенка в сад, должны быть в масках;
- в учреждениях запрещено использование многоразовых полотенец, мягких игрушек, ковров с длинным ворсом;
- работники и дети в помещении должны находиться только в сменной обуви.
В садах будут регулярно убирать помещения с дезинфицирующими средствами и проветривать их.
— Все коммунальные сады обеспечены антисептиками. Дети будут пользоваться ими исключительно под присмотром воспитателей, — говорит мэр.
Воспитатели должны больше времени проводить с детьми на улице.
Напомним, с 1 июня киевляне могут подавать электронные заявки для зачисления детей в садики.