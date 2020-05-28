Коронавирус в Киеве: количество больных на 28 мая

По состоянию на 28 мая в Киеве зафиксировано 2 793 случая Covid-19. За сутки заболело еще 54 человек.
Об этом во время онлайн-брифинга сообщил мэр Виталий Кличко.
— 64 человека выздоровело. Три случая летальные. Всего коронавирус преодолели 506 жителей города. Всего за период пандемии в столице от коронавируса умерло 64 человека, — заявил Кличко.
Среди больных 11 медиков.
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Также заболели:
- 30 женщин в возрасте от 34 до 78 лет;
- 14 мужчин в возрасте 18 до 76 лет;
- 2 девочки — 1 и 11 лет;
- 5 мальчиков от 2 до 17 лет.
В больницы столицы госпитализировали 10 пациентов. Остальные лечатся под контролем врачей дома.
Более 14% из общего количества больных коронавирусом жителей столицы — медицинские работники.
Заболели коронавирусом в городе в целом 403 медика.
В Киеве начали проводить ИФА-тесты медикам скорой помощи.
— Также на антитела к коронавирусу проверят врачей роддомов, — заявил Кличко.
Как писали Факты ICTV, в Украине резко выросло количество новых случаев Covid-19. За сутки зафиксировали 477 новых заболеваний. Умерли от болезни 669 больных, а вылечились 8 439 пациентов.
По состоянию на утро 28 мая в Украине зафиксировали 22 382 случая коронавируса.