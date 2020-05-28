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Факты / Украина

Когда в Украине не будет ни одного нового случая коронавируса — прогноз Миндрава

В Украине 22 июня могут не зафиксировать ни одного нового случая Covid-19. Таким прогнозом Министерства здравоохранения поделился заместитель главы Минздрава и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, более уверенно прогнозировать “нулевой прирост” случаев можно будет, когда медики определят, есть ли у коронавируса сезонность.

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— Мы могли бы сказать, что мы видим, что есть сезонность… Но неожиданно в этом нашем графике появилась Российская Федерация, которая показывает динамику, когда Европа идет на спад, — сказал Ляшко.

Напомним, Украина находится на 36 месте в списке стран мира по количеству заражений коронавирусом. В нашей стране по состоянию на 27 мая зафиксировано 21 905 случаев Covid-19.

Источник: ZIK

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