Коли в Україні не буде жодного нового випадку коронавірусу – прогноз МОЗ

В Україні 22 червня можуть не зафіксувати жодного нового випадку Covid-19. Таким прогнозом Міністерства охорони здоров’я поділився заступник голови МОЗ та головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За його словами, більш впевнено прогнозувати “нульовий приріст” випадків можна буде, коли медики визначать, чи є у коронавірусу сезонність.

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– Ми могли б сказати, що бачимо, що є сезонність… Але несподівано у цьому нашому графіку з’явилася Російська Федерація, яка показує динаміку, коли вже Європа йде на спад, – сказав Ляшко.

Нагадаємо, Україна перебуває на 36 місці в списку країн світу за кількістю інфікувань коронавірусом. У нашій країні станом на 27 травня зафіксовано 21 905 випадків Covid-19.