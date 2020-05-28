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Факти / Україна / Суспільство

У Києві зросла кількість хворих на коронавірус – дані на 28 травня

Станом на 28 травня у Києві зафіксовано 2 793 випадки Covid-19. За добу захворіло ще 54 особи.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив міський голова Віталій Кличко.

–  64 людини вилікувались. Три випадки летальні. Всього коронавірус подолали 506 мешканців міста. Усього за період пандемії в столиці від коронавірусу померло 64 людини, – заявив Кличко.

Серед хворих є 11 медиків.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Також захворіли:

  • 30 жінки віком від  34 до 78 років;
  • 14 чоловіків віком 18 до 76 років;
  • 2 дівчинки –  1 та 11 років;
  • 5 хлопчиків від 2 до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 10 пацієнтів. Інші лікуються під контролем лікарів вдома.

Понад 14% із загальної кількості хворих на коронавірус мешканців столиці – медичні працівники.

Захворіли на коронавірус в місті загалом 403 медики.

У Києві почали проводити ІФА-тести медикам швидкої допомоги.

– Також, на антитіла до коронавірусу перевірять лікарів пологових будинків, – заявив Кличко.

Коронавірус у Києві: кількість хворих на 28 травня

Як писали Факти ICTV, в Україні різко зросла кількість нових випадків Covid-19. За добу зафіксували 477 нових захворювань. Померли від недуги 669 хворих, а вилікувались 8 439 пацієнтів.

Станом на ранок 28 травня в Україні зафіксували 22 382 випадки коронавірусу.

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