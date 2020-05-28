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Факты / Украина / Общество

Uber Shuttle с 1 июня возобновит работу в Киеве

С 1 июня в Киеве Uber Shuttle возобновит работу 22 маршрутов, но будут некоторые ограничения — водители и пассажиры будут получать напоминания о мытье рук и ношении маски, чтобы иметь возможность пользоваться шаттлом.

— Водителям и пассажирам понадобится ответить на конкретные контрольные вопросы в приложении, подтвердив, что они приняли эти меры, прежде чем смогут забронировать поездку или выйти на линию.

Для поддержания социального дистанцирования количество пассажиров будет ограничено таким образом, чтобы возле каждого занятого места было одно свободное, — подчеркивают в Uber.

Медработники, после подачи заявки на получение специального кода Uber Medics, по-прежнему смогут пользоваться услугой бесплатно.

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Внутренние поверхности всех шаттлов будут обрабатываться антисептическими средствами после каждой смены, а сами шаттлы проходить ежедневную дезинфекцию внутри и снаружи.

К слову, Uber с 30 марта запустил сервис Uber Heroes — бесплатный шаттл для медиков Киева.

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