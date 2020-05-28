Uber Shuttle з 1 червня відновить роботу в Києві

З 1 червня у Києві Uber Shuttle відновить роботу 22 маршрутів, але будуть деякі обмеження – водії і пасажири отримуватимуть нагадування про миття рук і носіння маски, щоб мати змогу користуватися шатлом.

– Водіям та пасажирам потрібно буде відповісти на конкретні контрольні питання у додатку, підтвердивши, що вони врахували санітарні рекомендації, перед бронюванням поїзки. Для підтримки соціального дистанціювання кількість пасажирів обмежать таким чином, щоб біля кожного зайнятого місця було одне вільне, – підкреслюють в Uber.

Медпрацівники, після подання заявки на отримання спеціального коду Uber Medics, як і раніше зможуть користуватися послугою безкоштовно.

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Внутрішні поверхні всіх шатлів оброблятимуть дезінфікуючими засобами після кожної зміни, а самі шатли проходитимуть щоденну дезінфекцію всередині і зовні.

До речі, Uber з 30 березня запустив сервіс Uber Heroes – безкоштовний шатл для медиків Києва.