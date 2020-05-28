Украина прошла пик эпидемии коронавируса, который пришелся на первую неделю мая.
Об этом сообщил вице-президент НАН Украины Анатолий Загородний.
Согласно статистике, спуск с пика эпидемии Covid-19 происходит медленно, подчеркнул он.
— Но все же мы выходим на уменьшение количества заболевших ежедневно, — сказал Загородний.
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Если бы Кабинет министров задержал введение ограничительных мер хотя бы на неделю, уровень заболеваемости был бы в три или четыре раза выше, отметил Загородний.
Как сообщалось, по состоянию на 28 мая в Украине резко выросло количество новых случаев Covid-19.