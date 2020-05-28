Україна минула пік епідемії коронавірусу, який припав на перший тиждень травня.

Про це повідомив віце-президент НАН України Анатолій Загородній.

Згідно зі статистикою, країна спускається з піку епідемії Covid-19 повільно, наголосив він.

– Але все ж таки ми виходимо на зменшення кількості інфікованих щодня, — сказав Загородній.

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Якби Кабінет міністрів затримав введення обмежувальних заходів хоча б на тиждень, рівень захворюваності був би в три або чотири рази вищий, зауважив Загородній.

Як повідомлялося, станом на 28 травня в Україні різко зросла кількість нових випадків Covid-19.