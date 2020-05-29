Украина ждет, что МВФ утвердит пакет займов в размере $5 млрд уже 5 июня 2020 года на заседании директоров.

Уже на следующий день, 6 июня, Украина должна получить первый транш в размере $1,9 млрд, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

— Украине нужны кредиты, чтобы выдержать экономический шок, вызванный пандемией коронавируса, — уточнил Денис Шмыгаль.

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По словам Дениса Шмыгаля, во втором квартале этого года ВВП в Украине может упасть на 12%.

Также Шмыгаль сообщил об экспорте пшеницы. Украинское правительство позволит экспортерам свободно вывозить пшеницу в течение следующих двух месяцев, добавил он.

Напомним, ранее мы писали о договоренностях между Украиной и Международным валютным фондом о сотрудничестве в 2020 году.