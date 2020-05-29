Україна очікує, що МВФ затвердить пакет позик у розмірі $5 млрд уже 5 червня 2020 року на засіданні директорів.

Уже наступного дня, 6 червня, Україна має отримати перший транш у розмірі $1,9 млрд, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

– Україні потрібні кредити, щоб витримати економічний шок, викликаний пандемією коронавірусу, – уточнив Денис Шмигаль.

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За словами Дениса Шмигаля, у другому кварталі цього року ВВП в Україні може впасти на 12%.

Також Шмигаль повідомив про експорт пшениці. Український уряд дозволить експортерам вільно вивозити пшеницю протягом наступних двох місяців, додав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про домовленості між Україною і Міжнародним валютним фондом про співпрацю у 2020 році.