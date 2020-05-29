ВВП Украины в 2020 году может упасть до 8% — прогноз Кабмина

Украина традиционно является более уязвимой к экономическим шокам, поэтому ВВП может упасть на 4-8% по сравнению с 2019 годом.

Такой прогноз представлен в правительственной программе восстановления экономики после последствий Covid-19.

В ней, в частности, объясняют, что прогнозируемое падение экономики Украины является следствием глобальных шоков, к которым относятся неблагоприятная ситуация на важных для страны сырьевых рынках, закрытие товарных рынков для украинских экспортеров, изменение глобальных производственных цепочек.

Читайте: Госстат раскрыл данные, на сколько упал ВВП Украины в первом квартале

Однако сложная экономическая ситуация будет наблюдаться не только в Украине. Так, по прогнозам МВФ, ожидается падение мировой экономики на 3%.

В целом, по прогнозам НБУ, Украина в 2020 году может столкнуться с падением экспорта (-10%), импорта (-14.5%), расширением дефицита бюджета (8% ВВП) и ростом уровня безработицы (до 9,5%).

Ранее глава Нацбанка Украины Яков Смолий сообщил, что из-за коронавирусного кризиса украинская экономика упадет не более чем на 5% в 2020 году. Но после 2020 года она может расти ежегодно на 4%.

Источник: Кабмин