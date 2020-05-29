ВВП України у 2020 році може впасти до 8% – прогноз Кабміну

Україна традиційно є більш вразливою до економічних шоків, тому ВВП може впасти на 4-8% порівняно з 2019 роком.

Такий прогноз представлений в урядовій програмі відновлення економіки після наслідків Covid-19.

У ній, зокрема, пояснюють, що прогнозоване падіння економіки України є наслідком глобальних шоків, до яких належать несприятлива ситуація на важливих для країни сировинних ринках, закриття товарних ринків для українських експортерів, зміна глобальних виробничих ланцюжків.

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Однак складна економічна ситуація спостерігатиметься не тільки в Україні. Так, за прогнозами МВФ, очікується падіння світової економіки на 3%.

Загалом, за прогнозами НБУ, Україна у 2020 році може зіткнутися з падінням експорту (-10%), імпорту (-14.5%), розширенням дефіциту бюджету (8% ВВП) і зростанням рівня безробіття (до 9,5%).

Раніше голова Нацбанку України Яків Смолій повідомив, що через коронавірусну кризу українська економіка впаде не більше ніж на 5% у 2020 році. Але після 2020 року вона може рости щорічно на 4%.

Джерело: Кабмін