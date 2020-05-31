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Факти / Україна

Ракетний комплекс Нептун пройшов випробування в Одеській області

Український ракетний комплекс Р-360 Нептун успішно пройшов чергові випробування.

Їх провели з 27 по 30 травня на полігоні Міноборони в Одеській області, цього разу запускали дві крилаті ракети по різним морським цілям.

– Постріли здійснили одночасно по двом мішеням, які перебували одна від одної на відстані понад 20 км, – повідомили у Міноборони.

Читайте: ЗСУ провели вогневі випробування ракетного комплексу Нептун

За їхніми словами, дальність до цілей була приблизно 85 км і 110 км.

Нагадаємо, раніше Міноборони анонсувало проведення чергових випробувань ракетного комплексу Нептун, який може знищувати не лише ворожі кораблі, а й наземні цілі. Ракети є сучасним видом озброєння, вони непомітні для ворожих пострілів.

Джерело: Міноборони

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