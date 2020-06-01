По состоянию на утро 1 июня боевики обстреляли позиции украинских военнослужащих и три раза нарушили режим прекращения огня.

Утром возле оперативно-тактической группировки Восток обстреляли опорные пункты ручными и станковыми противотанковыми гранатометами и крупнокалиберными пулеметами.

Возле группировки Север вооруженные формирования выпустили две мины калибра 82 мм.

По состоянию на утро 1 июня жертв среди украинских защитников нет.

Согласно информации разведки, 31 мая украинские военные ранили двоих оккупантов, а также уничтожили одного.

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Возле Гнутово, в районе группировки Восток боевики открывали огонь из гранатометов.

Боевые действия на Востоке Украины начались в апреле 2014 года. Тогда и. о. президента Украины Александр Турчинов объявил о создании антикризисного штаба.

За последние годы на Донбассе умерли более 13 тыс. человек. Погибли более 4 тыс. украинских военнослужащих, еще более 10 тыс. человек получили ранения.

С оккупированных территорий пришлось уехать более 1 млн украинцам.

28 мая боевики пытались подкрасться к позициям ВСУ под Донецком, украинские военные дали отпор.