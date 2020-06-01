Станом на ранок 1 червня бойовики обстріляли позиції українських військовослужбовців і три рази порушили режим припинення вогню.

Вранці біля оперативно тактичного угруповання Схід обстріляли опорні пункти ручними і станковими протитанковими гранатометами і крупнокаліберними кулеметами.

Біля угруповання Північ збройні формування випустили дві міни калібру 82 мм.

Станом на ранок 1 червня жертв серед українських захисників немає.

Згідно з інформацією розвідки, 31 травня українські військові поранили двох окупантів, а також знищили одного.

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Біля Гнутового, в районі угруповання Схід бойовики відкривали вогонь з гранатометів.

Бойові дії на Сході України почалися в квітні 2014 року. Тоді в. о. президента України Олександр Турчинов оголосив про створення антикризового штабу.

За останні роки на Донбасі померли понад 13 тис. осіб. Загинули понад 4 тис.українських військовослужбовців, ще понад 10 тис. осіб отримали поранення.

З окупованих територій довелося виїхати більше 1 млн українцям.

28 травня бойовики намагались підкрастися до позицій ЗСУ під Донецьком, українські військові дали відсіч.