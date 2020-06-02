За останню добу окупанти три рази порушили режим припинення вогню. Позиції українських військових обстріляли з гранатометів, також використовували безпілотний літальний апарат.
Біля оперативно-тактичного угруповання Схід неподалік Гнутового позиції українських військових двічі обстріляли, використовуючи гранатомети різних систем.
Поруч з оперативно-тактичним угрупованням Північ збройні формування РФ стріляли зі станкових протитанкових гранатометів.
У понеділок, 1 червня, були поранені два окупанти, після чого противник припинив обстріли.
Через дії окупантів постраждав український військовий. Після огляду фахівців його здоров’ю нічого не загрожує.
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Недалеко від Майорського противники стріляли з ручних протитанкових гранатометів та іншої зброї.
За останню добу втрат серед українських захисників немає.
Широкомасштабної війни не буде
Віце-прем’єр-міністр України, перший заступник голови делегації України в ТКГ з врегулювання на Донбасі Олексій Резніков заявив, що впевнений в тому, що загрози широкомасштабної війни з Росією немає, проте потрібно розглянути Будапештський меморандум, щоб відновити довіру.
За його словами, вже 350 тис. українських військових були на сході.
Операція ООС почалася два роки тому 30 квітня в 14.00. З 5 серпня 2019 року новим командувачем Операції об’єднаних сил є генерал-лейтенант Володимир Кравченко.
1 червня бойовики обстріляли позиції українських військовослужбовців і три рази порушили режим припинення вогню.
Джерело: Штаб ООС