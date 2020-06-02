Навіщо держава витрачала свої гроші: Зеленський про студентів і кадровий голод

В Україні навчається понад мільйон студентів і велика частина з них не хоче залишатися тут після закінчення навчання.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі із ректорами провідних українських університетів.

– Якщо ми нічого не будемо вирішувати саме з вами, то кадровий голод у країні так і залишиться. Цю проблему держава має вирішувати спільно з вищою освітою, – заявив Зеленський.

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З тих, хто залишається в Україні, багато хто не працює за здобутою спеціальністю.

– Навіщо ви витрачали свій досвід, держава витрачала свої гроші, якщо ми потім не можемо залучити цих дійсно талановитих студентів?, – додав Зеленський.

У зустрічі брали участь 25 ректорів, заступник керівника Офісу президента Юрій Костюк та голова парламентського Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

Кадровий голод

Під час прес-конференції 20 травня Володимир Зеленський скаржиться на кадровий голод щодо призначень на посади в Уряді та Офісі президента.

У президента запитали, чому на багатьох посадах є його друзі або колишні колеги з студії 95-й квартал. У відповіді Зеленський поскаржився, що не може знайти людей, які були б і професійні і ”чисті”. Тому змушений шукати кадри усюди.