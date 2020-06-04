Eldorado успешно завершило благотворительный проект помощи региональным больницам

Компания Eldorado завершила благотворительную программу по поддержке украинских больниц в борьбе с последствиями пандемии Covid-19. Суть проекта заключалась в передаче ста комплектов бытовой техники первой необходимости. Партнером компании в данной инициативе стало Общество Красного Креста Украины.

В четверг, 4 июня, были отгружены комплекты для трех последних больниц. Ими стали Киевская областная больница в Боярке, Киевская городская детская клиническая инфекционная больница и Центральная районная больница Киево-Святошинского района.

— Все сто комплектов техники отправились к своим получателям, таким образом реализацию программы можно считать успешно завершенной, − сообщает генеральный директор компании Вера Витинская.

Идея благотворительной программы − поддержка украинских медиков, ведь именно они оказались главной силой в борьбе с последствиями пандемии. Было выбрано сто региональных больниц, которые стали ключевыми пунктами для диагностики и лечения пациентов с симптомами коронавируса.

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Для них собрали сто комплектов бытовой техники, в каждом из которых — холодильник, микроволновая печь, чайник, стиральная машина и ноутбук. Это именно то, что поможет медикам в процессе работы и пациентам во время восстановления после вируса.

Eldorado считает здоровье нации главным приоритетом в политике компании и залогом успешного будущего Украины. С помощью своей инициативы Eldorado хочет поблагодарить каждого медика, который оказался в авангарде борьбы с последствиями пандемии Covid-19. Компания также благодарит Общество Красного Креста Украины, которое осуществило доставку комплектов во все регионы Украины.

К слову, Министерство здравоохранения будет рекомендовать вводить дополнительные карантинные меры в случае роста количества заболевших Covid-19. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.