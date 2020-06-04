Компанія Eldorado завершила благодійну програму з підтримки українських лікарень в боротьбі з наслідками пандемії Covid-19. Суть проекту полягала в наданні ста комплектів побутової техніки першої необхідності. Партнером компанії в цій ініціативі стало Товариство Червоного Хреста України.

У четвер, 4 червня, були відвантажені комплекти для трьох останніх лікарень. Ними стали Київська обласна лікарня в Боярці, Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня та Центральна районна лікарня Києво-Святошинського району.

– Всі сто комплектів техніки вирушили до своїх одержувачів, таким чином реалізацію програми можна вважати успішно завершеною, − повідомляє генеральний директор компанії Віра Вітинська.

Ідея благодійної програми − підтримка українських медиків, адже саме вони є головною силою в боротьбі з наслідками пандемії. Було обрано сто регіональних лікарень, які стали ключовими пунктами для діагностики та лікування пацієнтів з симптомами коронавірусу.

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Для них зібрали сто комплектів побутової техніки, в кожному з яких – холодильник, мікрохвильова піч, чайник, пральна машина та ноутбук. Це саме те, що допоможе медикам у процесі роботи та пацієнтам під час відновлення після вірусу.

Eldorado вважає здоров’я нації основним пріоритетом в політиці компанії та запорукою успішного майбутнього України. За допомогою своєї ініціативи Eldorado хоче подякувати кожному медику, який опинився в авангарді боротьби з наслідками пандемії Covid-19. Компанія також висловлює вдячність Товариству Червоного Хреста України, які доставили комплекти в усі регіони України.

До слова, Міністерство охорони здоров’я рекомендуватиме вводити додаткові карантинні заходи за умови зростання кількості хворих на Covid-19. Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.