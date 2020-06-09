Приватбанк запустил новый сервис в Украине, который позволяет получить наличные с карты на кассе супермаркетов и других торговых заведений.

Эта услуга называется Наличные на кассе. Ею могут воспользоваться любые пользователи Приватбанка.

Чтобы получить наличные на кассе, покупателю необходимо оплатить приобретенный товар банковской картой и сообщить кассиру о желании снять наличные.

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Максимальная сумма выдачи наличных — 500 грн за одну транзакцию, независимо от стоимости покупки. Подтверждение операции сопровождается введением PIN-кода банковской карты пользователя.

— Покупка с выдачей наличных — это сервис, которым охотно пользуются жители большинства европейских стран, а теперь и украинцы, — говорит руководитель направления по работе с торговыми предприятиями Приватбанка Евгений Васильцов.

Также получить наличные с карточки можно в POS-терминалах 65 тыс. украинских торговых точек, подключенных к сервису Наличные на кассе.

В дальнейшем этот сервис будет охватывать более широкую партнерскую сеть для максимальной доступности клиентов различных банков в торговых точках Украины.

Нововведения в Приватбанке

С 28 апреля Приватбанк снизил сумму пополнения карточек без идентификации до 5 тыс. грн. Такое решение связано с принятием закона о финмониторинге.

Ограничение для неидентифицированных клиентов распространяется на денежные переводы и внесения средств на депозит.

Для погашения кредитов или осуществления коммунальных и налоговых платежей такая идентификация не требуется. Также нововведение не касается переводов с карты на карту (р2р) Приватбанка.

Источник: Приватбанк