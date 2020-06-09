Приватбанк запустив новий сервіс в Україні, який дозволяє отримати готівку з картки на касі супермаркетів та інших торгових закладів.

Ця послуга називається Готівка на касі. Нею можуть скористатись будь-які користувачі Приватбанку.

Щоб отримати готівку на касі, покупцеві необхідно сплатити за придбаний товар банківською карткою та повідомити касиру про бажання зняти готівку.

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Максимальна сума видачі готівки – 500 грн за одну транзакцію, незалежно від вартості покупки. Підтвердження операції супроводжується введенням PIN-коду банківської картки користувача.

– Покупка з видачею готівки – це сервіс, яким охоче користуються жителі більшості європейських країн, а тепер і українці, – говорить керівник напряму з роботи з торговими підприємствами Приватбанку Євген Васильцов.

Також отримати готівку з картки можна у POS-терміналах 65 тис. українських торгових точок, які підключено до сервісу Готівка на касі.

Надалі цей сервіс охоплюватиме більш широку партнерську мережу для максимальної доступності клієнтів різних банків у торгових точках України.

Нововведення у Приватбанку

З 28 квітня Приватбанк знизив суму поповнення карток без ідентифікації до 5 тис. грн. Таке рішення пов’язане з ухваленням закону про фінмоніторинг.

Обмеження для неідентифікованих клієнтів поширюється на грошові перекази та внесення коштів на депозит.

Для погашення кредитів чи здійснення комунальних та податкових платежів така ідентифікація непотрібна. Також нововведення не стосується переказів з картки на картку (р2р) Приватбанку.

Джерело: Приватбанк