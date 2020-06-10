Украина рассчитывает получить первый транш от Международного валютного фонда в июне.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, деньги МВФ будут направлены в бюджет Украины для поддержки экономики, а также для помощи людям.

Первый транш МВФ составит $2,1 млрд.

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Премьер отметил, что утверждение программы МВФ говорит об ответственности украинской власти относительно выполнения обязательств перед партнерами.

Шмыгаль добавил, что сотрудничество с МВФ даст Украине возможность двигаться вперед в отношениях с Евросоюзом и другими международными партнерами.

В эфире одного из телеканалов глава правительства рассказал, что МВФ не прописывал точных статей, на что должны пойти средства, поэтому Украина будет выполнять социальные и экономические обязательства в соответствии с росписью госбюджета.

МВФ утвердил программу Stand-by для Украины, которая будет рассчитана на 18 месяцев и составит $5 млрд.

Новая программа будет направлена на помощь Украине в борьбе с последствиями пандемии коронавируса. Она призвана сохранить достижения страны и продвинуть небольшой набор ключевых структурных реформ.

В МВФ отметили, что эти деньги должны помочь вернуть Украину к росту после завершения кризиса.