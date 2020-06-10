Україна розраховує отримати перший транш від Міжнародного валютного фонду в червні.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, гроші МВФ будуть спрямовані до бюджету України для підтримки економіки, а також для допомоги людям.

Перший транш МВФ складатиме $2,1 млрд.

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Прем’єр зазначив, що затвердження програми МВФ говорить про відповідальність української влади щодо виконання зобов’язань перед партнерами.

Шмигаль додав, що співпраця з МВФ дасть Україні можливість рухатися вперед у відносинах з Євросоюзом та іншими міжнародними партнерами.

МВФ затвердив програму Stand-by для України, яка буде розрахована на 18 місяців і складе $5 млрд.

Нова програма буде спрямована на допомогу Україні в боротьбі з наслідками пандемії коронавірусу. Вона покликана зберегти досягнення країни і просунути невеликий набір ключових структурних реформ.

У МВФ зазначили, що ці гроші повинні допомогти повернути Україну до зростання після завершення кризи.