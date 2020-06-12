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Факты / Украина / Общество

Количество больных на Covid-19 растет из-за смягчения карантина — Ляшко

Рост заболеваемости коронавирусом происходит из-за постоянного смягчения карантина.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире одного из телеканалов.

— Мы видим рост из-за того, что мы каждую неделю открываем какие-то новые смягчения. Новые смягчения дают результаты — открыты детские сады, гостиницы, транспорт, недавно открыли объекты размещения, санатории.

Это все приводит к тому, что будет больше социальных контактов, которые за несоблюдение норм могут привести к увеличению количества новых случаев, — сказал он.

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Решение об усилении карантинных ограничений принимает региональная комиссия в случае трехдневного превышение показателей.

— Мы сейчас в адаптивном карантине, и там четко прописано: если три дня подряд является превышение показателей, то региональная комиссия смягчения отменяет, — додал Ляшко.

Это могут быть любые ограничения, по которым примет решение региональная комиссия.

Антирекорды по коронавирусу

В течение недели в Украине фиксируют антирекорды по количеству заболеваний на Covid-19 в сутки. Однако во многих областях продолжают мероприятия, направленные на смягчение карантина.

Ежедневно фиксируют значительный рост количества больных:

  • 10 июня — 525;
  • 11 июня — 689;
  • 12 июня — 683.

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что украинцы игнорируют правила безопасности — многие носят маску, как заблагорассудится.

В то же время, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что система управления карантином в ближайшее время не изменится.

Фото: Dreamstime

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